Кот Бегемот из Музея Булгакова соскучился по посетителям

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Живущий в столичном Музее Михаила Булгакова кот Бегемот соскучился по посетителям. Об этом рассказала исполнительный директор музея Наталья Склярова.

По ее словам, в музее круглосуточно находится охранник и смотритель.

"Конечно, он скучает по посетителям, потому что, когда стучишься в дверь музея, первым прибегает кот Бегемот, встает на задние лапы, смотрит в окошко и встречает", – рассказала Склярова Агентству "Москва".

По ее словам, сотрудники музея стараются по очереди навещать Бегемота.

Она добавила, что кот чувствует себя полноценным хозяином и спит где захочет.

"С ним все в порядке, он такой же активный – ходит по всем помещениям, чувствует себя полноценным хозяином", – добавила Склярова.

Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России с 30 марта по 3 апреля нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней продлили до 30 апреля.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.