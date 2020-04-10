Кот Бегемот из Музея Булгакова соскучился по посетителям

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Живущий в столичном Музее Михаила Булгакова кот Бегемот соскучился по посетителям. Об этом рассказала исполнительный директор музея Наталья Склярова.
По ее словам, в музее круглосуточно находится охранник и смотритель.
"Конечно, он скучает по посетителям, потому что, когда стучишься в дверь музея, первым прибегает кот Бегемот, встает на задние лапы, смотрит в окошко и встречает", – рассказала Склярова Агентству "Москва".
По ее словам, сотрудники музея стараются по очереди навещать Бегемота.
Она добавила, что кот чувствует себя полноценным хозяином и спит где захочет.
"С ним все в порядке, он такой же активный – ходит по всем помещениям, чувствует себя полноценным хозяином", – добавила Склярова.
Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России с 30 марта по 3 апреля нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней продлили до 30 апреля.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: