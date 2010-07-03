Коты из столичных музеев стали прятаться от посетителей

13:20
13:20
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Коты из московских музеев в последнее время стали часто убегать. Они прячутся от посетителей, часто пытаются скрыться. Например, коту-символу музея "Гараж" недавно это удалось, но его вернули несколько дней назад.
В музее очень рады возвращению своего любимца. Менеджер музея Артем Максименков показал любимый диван кота, на котором тот встречает гостей.
В музее отмечают, что пропажа Гаража (так зовут кота) вызвала настоящий переполох. Информация об этом быстро распространилась в соцсетях, к поиску подключились сотни москвичей. Кота-талисмана вернули музею благодаря подписчикам.
Мужчина выгуливал своих собак и обратил внимание на убегающего кота в ошейнике. Москвич принес его домой и выложил фото в Сеть. Он отметил, что кот гулял в районе метро "Водный стадион"
Съемочная группа телеканала Москва 24 еще долго изучала инсталляции "Гаража", ожидая возвращения кота с прогулки. Журналистам, однако, сказали, что кот снова пропал, и на его поиски кинулась охрана.
Другой знаменитый музейный кот Москвы – Бегемот из "Булгаковского дома", названный по имени персонажа романа "Мастер и Маргарита". Кот Бегемот сейчас уже хочет на пенсию и ищет преемника, а пока отлеживается на больничном. Исполнительный директор музея "Булгаковский дом" Наталья Склярова отметила, что кот – это, безусловно, главный сотрудник.
Сейчас кот находится на больничном, и его замещают другие коты. Сотрудники музея обещают, что он поправится и дальше будет радовать гостей своим присутствием.
Недавно стало известно, что свой питомец появится и в "Аптекарском огороде". Приютить там обещали кота, которого в народе прозвали самым грустным – Филю.
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