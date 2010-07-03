Гараж нашелся. Кот-символ музея из Парка Горького оказался в Лобне

Кота-символа музея современного искусства "Гараж" нашли в Лобне

В Подмосковье нашелся кот, который считается символом столичного музея "Гараж" в Парке Горького, передает телеканал Москва 24.

Кот по кличке Гараж пропал еще в июле. Животное заметили в Лобне, а опознали по ошейнику. Временно его приютила местная жительница. Перед возвращением в музей ему предстоит пройти медосмотр.

Предполагается, что в Подмосковье питомца кто-то увез. Сообщалось, что основных версий исчезновения две: либо Гараж ушел сам, либо его украли. Служба безопасности просматривала записи камер и пыталась понять, куда исчез усатый питомец. Исследование основных маршрутов передвижения кота от кафе с бургерами до летней веранды результата не принесло.

Главный свидетель по делу о пропаже кота – менеджер музея Тим Максимов. Молодой человек помогает Гаражу вести Instagram. Он отмечал, что рыжий кот Гараж стал частью музея – с его изображением печатают сувенирную продукцию.

В 2015 году хвостатого уже пытались похитить. Скейтер в парке взял кота и попытался увезти его с собой. Злоумышленника нашли, похититель отделался штрафом в виде покупки корма.

