Гараж нашелся. Кот-символ музея из Парка Горького оказался в Лобне

Кота-символа музея современного искусства "Гараж" нашли в Лобне
В Подмосковье нашелся кот, который считается символом столичного музея "Гараж" в Парке Горького, передает телеканал Москва 24.
Кот по кличке Гараж пропал еще в июле. Животное заметили в Лобне, а опознали по ошейнику. Временно его приютила местная жительница. Перед возвращением в музей ему предстоит пройти медосмотр.
Предполагается, что в Подмосковье питомца кто-то увез. Сообщалось, что основных версий исчезновения две: либо Гараж ушел сам, либо его украли. Служба безопасности просматривала записи камер и пыталась понять, куда исчез усатый питомец. Исследование основных маршрутов передвижения кота от кафе с бургерами до летней веранды результата не принесло.
Главный свидетель по делу о пропаже кота – менеджер музея Тим Максимов. Молодой человек помогает Гаражу вести Instagram. Он отмечал, что рыжий кот Гараж стал частью музея – с его изображением печатают сувенирную продукцию.
В 2015 году хвостатого уже пытались похитить. Скейтер в парке взял кота и попытался увезти его с собой. Злоумышленника нашли, похититель отделался штрафом в виде покупки корма.
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