В Парке Горького ищут кота, который считается символом музея "Гараж"

В музее "Гараж" пропал кот-символ

В Парке Горького ищут рыжего кота, который считается символом музея современного искусства "Гараж". Служба безопасности просматривает записи камер и пытается понять, куда исчез усатый питомец.

"Все его любили. Без него грустно. Животному позволялось спать на кресле любого руководителя. Врагов у него было много. Начиная со служб отлова бродячих животных до белок, которых он гонял. У него много поклонников, потому что он популярный блогер", – рассказал телеканалу Москва 24 директор музея Антон Белов.

Основных версий исчезновения две: либо Гараж ушел сам, либо его украли. Исследование основных маршрутов передвижения кота от кафе с бургерами до летней веранды результата не принесло.

Главный свидетель по делу о пропаже кота – его коллега и друг Тим. Молодой человек помогает Гаражу вести Instagram.

"Кто-то его посчитал бездомным и забрал", – предполагает менеджер музея Тим Максимов. Он отмечает, что рыжий кот Гараж стал частью музея – с его изображением печатают сувенирную продукцию.

В 2015 году хвостатого уже пытались похитить. Скейтер в парке взял кота и попытался увезти его с собой. Злоумышленника нашли, похититель отделался штрафом в виде покупки корма.

Если кто-то случайно или намеренно забрал Гаража – в офисе музея просят вернуть его в естественную среду обитания – ближе к искусству.

