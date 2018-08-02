"Булгаковский дом" планирует купить для кота Бегемота ошейник с GPS

2 августа, 15:22
Музей-театр "Булгаковский дом" планирует обезопасить кота Бегемота после похищения. Для живого талисмана могут купить ошейник с GPS, сообщили в учреждении.
"Мы анализируем произошедшую ситуацию, думаем над тем, как обезопасить кота Бегемота в дальнейшем. Есть предложение также ограничить ему доступ на улицу, но это маловероятно, так как он у нас очень своенравный и своевольный", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
После пережитого стресса кот уже оправился, сейчас у него нормальное настроение. На улицу его правда пока не пускают, Бегемот временно расположился в офисе.
Похищение знаменитого кота произошло 1 августа. Его украла живущая рядом с музеем москвичка. Позднее она объяснила, что имела благие намерения. По ее мнению, за котом плохо ухаживают.
В музее обвинения отвергают. Все сотрудники кота любят и считают его почетным сотрудником – Бегемот живет в "Булгаковском доме" уже почти 14 лет.
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