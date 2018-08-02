Похитительница кота Бегемота объяснила свой поступок

2 августа, 10:58
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Кота Бегемота из дома Булгакова похитила женщина, живущая рядом с музеем, передает телеканал Москва 24. Она сама явилась в культурное учреждение, чтобы объяснить свой поступок.
По ее словам, кота работники музея совершенно забросили. "Он у вас весь в колтунах, стилист ваш так придумал? Любая домашняя кошка выглядит лучше", – заявила Ольга. Она утверждает, что нет у кота ни стилиста, ни диетолога, о которых говорят в доме Булгакова. На самом деле кота в музее не любят, убеждена Ольга.
В музее заявили, что готовы предоставить все доказательства тщательного ухода за животным. Спор разрешал ветеринарный врач.
"Да, действительно кот сейчас проявляет агрессию, но это хорошо – значит у него есть воля к жизни", – заявил Андрей Мезин. По его словам, через несколько дней, побыв в знакомой обстановке и покое, кот восстановится. В остальном его состояние полностью удовлетворительно.
Похитительницу слова ветеринара не убедили. Она полагает, что кот выглядит уставшим и неухоженным, ему нужны покой и забота.
Бегемот живет в музее 14 лет и является его штатным сотрудником. Ранее инцидент с пропажей животного прокомментировали звезды сериала "Мастер и Маргарита".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: