Похитительница кота Бегемота объяснила свой поступок

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кота Бегемота из дома Булгакова похитила женщина, живущая рядом с музеем, передает телеканал Москва 24. Она сама явилась в культурное учреждение, чтобы объяснить свой поступок.

По ее словам, кота работники музея совершенно забросили. "Он у вас весь в колтунах, стилист ваш так придумал? Любая домашняя кошка выглядит лучше", – заявила Ольга. Она утверждает, что нет у кота ни стилиста, ни диетолога, о которых говорят в доме Булгакова. На самом деле кота в музее не любят, убеждена Ольга.

В музее заявили, что готовы предоставить все доказательства тщательного ухода за животным. Спор разрешал ветеринарный врач.

"Да, действительно кот сейчас проявляет агрессию, но это хорошо – значит у него есть воля к жизни", – заявил Андрей Мезин. По его словам, через несколько дней, побыв в знакомой обстановке и покое, кот восстановится. В остальном его состояние полностью удовлетворительно.

Похитительницу слова ветеринара не убедили. Она полагает, что кот выглядит уставшим и неухоженным, ему нужны покой и забота.

Бегемот живет в музее 14 лет и является его штатным сотрудником. Ранее инцидент с пропажей животного прокомментировали звезды сериала "Мастер и Маргарита".