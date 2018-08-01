Оставили без ошейника. Как чувствует себя кот Бегемот после пропажи

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

История похищения кота Бегемота закончилась благополучно. Животное вернули в музей-театр "Булгаковский дом" в этот же день.

Как рассказала телеканалу Москва 24 исполнительный директор музея Наталья Склярова, примерно в 11 часов утра очевидец сообщил о похищении кота неизвестной женщиной.

Ее даже не смутило наличие ошейника, которого, кстати, не оказалось на Бегемоте после возвращения.

Происшествие не осталось незамеченным и известными артистами.

"Воровать плохо. Воровать кота – это вдвойне плохо, а воровать кота из "Дома Булгакова" – это не только плохо, но и страшно", – так отреагировал Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в сериале "Мастер и Маргарита". Он добавил, что женщину, которая взяла кота ждут крупные неприятности.

По поводу похищения высказался и Александр Филиппенко, сыгравший в той же картине Азазелло. "Это очень странная история. У него же есть ошейничек. Будем надеяться, что он вернется", – сказал артист. Он также выдвинул предположение, что кот поехал за примусом.

Бегемот живет в музее 14 лет и является его штатным сотрудником. У животного есть собственные стилист, парикмахер и врач.

По словам ветеринарного врача Андрея Мезина, кот испытал стресс, он обезвожен, демонстрирует агрессию и недовольство.

"Он явно не был рад таким происшествиям и не ожидал, что так произойдет. Но в принципе состояние кота удовлетворительное. В ближайшие дни придет в себя (а родные стены помогают) и адаптируется", – заявил ветеринар.