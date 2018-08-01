Оставили без ошейника. Как чувствует себя кот Бегемот после пропажи

1 августа, 21:11
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
История похищения кота Бегемота закончилась благополучно. Животное вернули в музей-театр "Булгаковский дом" в этот же день.
Как рассказала телеканалу Москва 24 исполнительный директор музея Наталья Склярова, примерно в 11 часов утра очевидец сообщил о похищении кота неизвестной женщиной.
Ее даже не смутило наличие ошейника, которого, кстати, не оказалось на Бегемоте после возвращения.
Происшествие не осталось незамеченным и известными артистами.
"Воровать плохо. Воровать кота – это вдвойне плохо, а воровать кота из "Дома Булгакова" – это не только плохо, но и страшно", – так отреагировал Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в сериале "Мастер и Маргарита". Он добавил, что женщину, которая взяла кота ждут крупные неприятности.
По поводу похищения высказался и Александр Филиппенко, сыгравший в той же картине Азазелло. "Это очень странная история. У него же есть ошейничек. Будем надеяться, что он вернется", – сказал артист. Он также выдвинул предположение, что кот поехал за примусом.
Бегемот живет в музее 14 лет и является его штатным сотрудником. У животного есть собственные стилист, парикмахер и врач.
По словам ветеринарного врача Андрея Мезина, кот испытал стресс, он обезвожен, демонстрирует агрессию и недовольство.
"Он явно не был рад таким происшествиям и не ожидал, что так произойдет. Но в принципе состояние кота удовлетворительное. В ближайшие дни придет в себя (а родные стены помогают) и адаптируется", – заявил ветеринар.
Зачем кота Бегемота украли из "Булгаковского дома"
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