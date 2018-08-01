Полиция нашла кота Бегемота из "Булгаковского дома"

Фото: ТАСС/Постников Константин

Полиция нашла пропавшего из "Булгаковского дома" кота Бегемота.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы, сотрудники ОМВД по Пресненскому району "отыскали животное и передали его владельцам".

Директор "Булгаковского дома" Николай Голубев рассказал, участковый нашел кота Бегемота на задворках Театра Моссовета. "С кота сняли ошейник, он перенервничал, но в порядке. Очевидно, его туда подбросили", – пояснил он. Директор музея-театра также добавил, что отыскать похитительницу пока не удалось.

Ранее в пресс-службе "Булгаковского дома" сообщили, что неизвестная женщина похитила кота Бегемота, который является штатным сотрудником музея-театра. Актер Олег Басилашвили, исполнивший роль Воланда в сериале "Мастер и Маргарита", призвал похитительницу вернуть кота.