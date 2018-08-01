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Происшествия

1 августа, 14:54

Кота Бегемота похитили из "Булгаковского дома"

происшествия животные

Фото: www.instagram.com/ann_smi

Неизвестная женщина похитила из музея-театра "Булгаковский дом" его самого необычного штатного сотрудника – кота Бегемота. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Как уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе, 1 августа кота Бегемота унесли из дома №10 на Большой Садовой, где кот живет с 2005 года.

Будучи штатным сотрудником, кот получает специальное питание, рассказали в театре. Кроме того, за его здоровьем следит собственный врач, а за внешним видом – личный стилист. Представители "Булгаковского дома" перечислили особые приметы пропавшего кота. По их словам, Бегемот – черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, с ошейником–адресником в виде косточки. Вес особого сотрудника – около шести килограммов, а характер его – довольно суровый.

В пресс-службе попросили сообщать в театр любую информацию о местонахождении кота, например, если кто-то из москвичей заметит его на руках у похитительницы или гуляющим по городу.

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