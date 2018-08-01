Сыгравший Воланда Басилашвили призвал похитительницу кота Бегемота вернуть его в музей

Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в сериале "Мастер и Маргарита", призвал похитительницу кота Бегемота из музея-театра "Булгаковский дом" вернуть его.

"Я хочу обратиться к похитительнице кота и сказать, что это "приобретение" может быть очень неприятным и послужить причиной многих неприятностей для нее. Поэтому я ей настоятельно советую вернуть кота на место", – цитирует актера Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что кота Бегемота, который является штатным сотрудником музея-театра, похитила неизвестная женщина.

У дома №10 на Большой Садовой кот – помесь сибирской и персидской пород – живет с 2005 года.

В пресс-службе музея-театра попросили сообщать любую информацию о местонахождении кота.

В 2005 году Басилашвили сыграл Воланда в сериале "Мастер и Маргарита" режиссера Владимира Бортко по одноименному роману Михаила Булгакова.