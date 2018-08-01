Сыгравший Воланда Басилашвили призвал похитительницу кота Бегемота вернуть его в музей

1 августа, 16:51
Фото: vk.com
Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в сериале "Мастер и Маргарита", призвал похитительницу кота Бегемота из музея-театра "Булгаковский дом" вернуть его.
"Я хочу обратиться к похитительнице кота и сказать, что это "приобретение" может быть очень неприятным и послужить причиной многих неприятностей для нее. Поэтому я ей настоятельно советую вернуть кота на место", – цитирует актера Агентство "Москва".
Ранее стало известно, что кота Бегемота, который является штатным сотрудником музея-театра, похитила неизвестная женщина.
У дома №10 на Большой Садовой кот – помесь сибирской и персидской пород – живет с 2005 года.
В пресс-службе музея-театра попросили сообщать любую информацию о местонахождении кота.
В 2005 году Басилашвили сыграл Воланда в сериале "Мастер и Маргарита" режиссера Владимира Бортко по одноименному роману Михаила Булгакова.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: