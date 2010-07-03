Японец восемь лет снимал на видео своих кошек

Житель Японии в течение восьми лет снимал на видео кошек, но при этом так и не набрал миллионных просмотров, передает телеканал Москва 24.

Как выяснилось, видео с пушистыми представителями кошачьих отнюдь не всегда автоматически становятся вирусными. Так, 52-летний Кадзутака Ниияма восемь лет делал видеоролики с кошками и выкладывал их в Сеть, однако смог набрать максимум 23 тысячи просмотров.

Сейчас японец ухаживает за семью бродячими животными. А в общей сложности он помог 50 кошкам. По словам Кадзутаки Нииямы, забота о них – путь к счастью.

Ранее в Сети прославилась кошка, которая "качает пресс" под машиной. За двое суток ролик посмотрели более восьми миллионов человек. На кадрах видно, как кошка, лежа на спине, упирается задними лапами в бампер автомобиля и несколько раз поднимает корпус, имитируя упражнение для мышц пресса. В комментариях высказали предположения, что бродячий кот приводит себя в форму, чтобы кому-то отомстить.

