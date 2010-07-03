Самого грустного кота Москвы готовы приютить в "Аптекарском огороде"

Фото: соцсети

Самого грустного кота Москвы по кличке Филя готовы приютить в "Аптекарском огороде". Об этом сообщила пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова Москве 24.

"Да, мы обязательно примем Филю, мы готовы сделать это хоть сегодня, хоть завтра – как привезут, так и поселим его у нас. Условия для него будут такие же, как и для остальных наших котов, они у нас полувольные, живут свободно, "Аптекарский огород" для них такой большой дом. Всех кормим и Филю тоже не обидим!" – пообещала Архипова.



Фото: соцсети

Флегматичный кот Филя прославился тем, что у него необычно грустная морда и сложный характер. У его хозяйки несколько лет назад случился инсульт. Ее забрали к себе дети, а Филю (известен также как Феликс и Фима) оставили на улице.

С первой хозяйкой у кота были хорошие отношения, а вот впоследствии с хозяевами не ладилось. От некоторых он убегал через балкон или через окно, и потом его несколько дней вылавливали.

С апреля 2019 года Филя ищет новый дом. Сейчас он живет в Москве на передержке у волонтера. О нем заботятся, но помимо него в доме живут еще 15 котов, и им всем вместе тесно.

История Фили нашла отражение в СМИ и в соцсетях. Фотографии и биография грустного кота появляются часто в сообществах, которые пристраивают бездомных животных к хозяевам. В подобных постах Филя описывается как взрослый, сложившийся кот пяти-семи лет, "уверенный пользователь лотка", приученный к когтеточке, кастрированный, привитый и поначалу недоверчивый.

