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Россияне сократили число покупок в категории товаров для домашних животных на 15% в январе-феврале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает газета "Коммерсант".

Согласно данным платежного сревиса CloudPayments, оборот товаров для питомцев снизился на 26% на онлайн-площадках, кроме того, на 10% уменьшилось количество трансакций, а средний чек упал на 18% до 5,8 тысячи рублей.

По данным Tinkoff Data, в период с января по февраль этого года расходы покупателей в спецмагазинах и на сайтах в категории товаров для домашних животных уменьшились на 19%, также сократилось количество покупок на 15%. Сокращение числа покупок на 15% отметили и в "Чек Индекс" оператора онлайс-касс "Платформа ОФД".

В технологической компании NielsenIQ добавили, что в розничных сетях продажи кормов для собак упали на 7,9%, а продажи лакомств для кошек и собак сократились на 11,7%. Однако корм для кошек стал больше продаваться на 1,3%. В свою очередь, в сетях "Бетховен", "Ле'Муррр", "Зоозавр" информацию по продажам не озвучили.

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова заявила, что ажиотаж на импортные корма для питомцев был зафиксирован в первые месяцы 2022 года. Это было связано с тем, что покупатели опасались дефицита товаров после начала СВО на Украине и ограничений Россельхознадзора на поставки иностранных кормов.

Ранее руководитель сети зоомагазинов "Дивный КОЛИБРИ" Валентина Поташова сказала, что стоимость импортных и отечественных кормов для кошек и собак в России выросла на 20–30% и 30–65% соответственно. На стоимости импортных кормов сказываются проблемы с логистикой, международными платежами и необходимость разработки новых маршрутов.

Она отметила, что за счет увеличения цены отечественные производители практически выровняли цены на собственную продукцию с импортом. Поташова пояснила, что ряд компаний пытается не допустить резкого роста стоимости, для чего им нужно удешевлять ингредиенты.



"Актуальный репортаж": в России выросли цены на корм для животных

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