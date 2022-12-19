В РФ увеличилась стоимость импортных и отечественных кормов для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость импортных и отечественных кормов для кошек и собак в России выросла на 20–30% и 30–65% соответственно. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя сети зоомагазинов "Дивный КОЛИБРИ" Валентину Поташову.

По ее словам, за счет увеличения цены отечественные производители практически выровняли цены на собственную продукцию с импортом. Поташова пояснила, что ряд компаний пытается не допустить резкого роста стоимости, для чего им нужно удешевлять ингредиенты.

"Один из известных производителей выпускал корм, в котором основным ингредиентом было мясо ягненка. Во второй половине года состав данного корма изменился, теперь он может включать мясо индейки или рыбу. Естественно, это позволило компании повышать цены более "сдержанно", – отметила эксперт.

На стоимости импортных кормов сказываются проблемы с логистикой, международными платежами и необходимость разработки новых маршрутов.

Главный редактор медиакомпании "Зооинформ" Татьяна Катасонова отметила, что из-за логистических проблем увеличилось и время поставок.

"Если раньше фура загружалась в Европе и ехала напрямую в Россию, то из-за новых ограничений для грузоперевозчиков автомобильные маршруты разрабатывают заново. Морским путем отправляются контейнеры через Турцию, но это совсем не оптимальный логистический вариант", – добавила она.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что человек может заразить домашнее животное гриппом, однако на питомца это не окажет влияния. Он пояснил, что для заражения вирус должен попасть в определенные клетки, размножаться там и переходить из клетки в клетку, разрушая их.



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