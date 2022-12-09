В метро Москвы нашли черного кота в спортивной сумке

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники Московского метрополитена нашли на одной из станций черного кота в сумке. Если в ближайшее время не удастся найти его хозяина, животное передадут в столичный приют. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На одной из станций метро мы снова нашли потеряшку – черного кота. Он был в спортивной сумке и без документов, но сейчас животное в безопасности", – сказано в сообщении.

Владельца оставленного в метро животного просят написать в чат-бот Александра слово "оператор" для соединения со специалистом или позвонить по номеру 3210.

Ранее пса, сбежавшего из переноски в Домодедово, нашли сотрудники аэропорта. Хозяйка животного улетела в Симферополь и сдала животное в багаж, но в пункте назначения питомца не получила. Позднее выяснилось, что собака Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс. В итоге пес прибежал на запах толстовки хозяйки, которую в аэропорту специально оставили кинологи.

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