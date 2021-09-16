В Домодедово нашли собаку, пропавшую несколько дней назад

Пса, сбежавшего из переноски в Домодедово, обнаружили сотрудники аэропорта. Новостью в Instagram поделилась владелица.

Несколько дней назад хозяйка улетела в Симферополь. Она сдала собаку в багаж, но в пункте назначения питомца не получила. Как выяснилось позже, Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс.

В поисках участвовали около 50 человек. В итоге пес прибежал на запах толстовки хозяйки, которую в аэропорту специально оставили кинологи.

Ева чувствует себя отлично. Ее должны отправить в Симферополь к хозяйке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.