Суд взыскал с комика Ильи Соболева 100 тыс рублей за неудачную шутку

Фото: instagram.com/sobolev_tut
Петроградский районный суд взыскал с комика Ильи Соболева 100 тысяч рублей, частично удовлетворив иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Суд исковые требования Тарантова удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 тысяч рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг", – говорится в сообщении.
Представитель Соболева подготовил мировое соглашение, однако Тарантов "счел его неприемлемым".
Причиной судебного разбирательства стал выпуск программы "Можно ваш телефончик?" на YouTube, вышедший в ноябре 2019 года. По заданию ведущего Илья Соболев должен был послать аудиосообщение любому человеку из списка контактов. Комик решил направить нецензурную шутку Леониду.
Почти год спустя Леонид Тарантов из Тольятти, оказавшийся этим абонентом, обратился в суд. Юрист потребовал взыскать с комика 84,4 миллиона рублей.
В материалах искового заявления, копию которого Тарантов предоставил РИА Новости, отмечается, что в программе была использована его фотография, на размещение которой он согласия не давал.
Истец утверждает, что в ходе программы участники произносили реплики, указывающие на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией", что не соответствует действительности.
Ранее комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение министерства внутренних дел РФ о пожизненном запрете на его пребывание в России. Юмориста обвиняют в розжиге ненависти и вражды по отношению к лицам русской национальности.
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