Комик Мирзализаде обжаловал решение МВД о пожизненном запрете на въезд в Россию

14:22
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Таганского районного суда Москвы
Комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение министерства внутренних дел РФ о пожизненном запрете на его пребывание в России.
"В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца", – рассказали в Замоскворецком суде Москвы.
Ранее МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде на территории РФ. В ведомстве отметили, что комик в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.
30 июля прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении Мирзализаде из-за националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи его выступления.
9 августа Таганский суд Москвы признал комика виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.
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