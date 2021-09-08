Россиянам рассказали, за какие селфи можно попасть в тюрьму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, что показ некоторых снимков может стать причиной гражданского, административного и уголовного преследования, а на работе сотрудника могут привлечь за это к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все!" – отметила эксперт.

Елена Хомякова добавила, что также выкладывать в социальные сети нельзя фото и видео материал, где есть другие люди (без их согласия), порнографию, в особенности с несовершеннолетними, публикации с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению запрещенных веществ, сведения о государственной тайне или порочащие облик органа власти.

В качестве примера юрист привела судебную историю о том, как правоохранитель был уволен со службы из-за дисциплинарного проступка после публикации в Instagram. Он выложил снимок с распитием алкогольных напитков с воспитанниками.

Однако, по словам Хомяковой, есть и исключения из общих правил при публикации материала в соцсети. Так, разрешается выложить фото без согласия, когда владелец изображения позировал за деньги или фотография была сделано нецеленаправленно или в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации.

Ранее юрист Михаил Хохолков рассказал, что за систематическое подглядывание в чужие окна грозит уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Он отметил, что подобные действия расцениваются как вторжение в частную жизнь. Под это определение подпадает все, что находится и происходит внутри жилого помещения, включая предметы интерьера.