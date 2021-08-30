Юрист прокомментировала инцидент с комиком Мирзализаде

Рубрика "Я только спросить" телеканала Москва 24 помогает разобраться в различных вопросах, которые волнуют горожан.

На вопросы москвичей ответила управляющий партнер адвокатского бюро "Духина и партнеры", специалист по международному праву Екатерина Духина. Она прокомментировала инцидент с комиком Идрака Мирзализаде.

Ранее МВД России приняло решение о его пожизненной нежелательности пребывания на территории России после оскорбительных высказываний о русских. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.