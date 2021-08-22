Число жертв наводнения в США достигло 17, более 40 пропали без вести

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Число погибших в результате наводнения в Теннесси на востоке США достигло 17, более 40 пропали без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей.

Мэр города Вейверли, центра округа Хамфрис Уоллес Фрейзер сообщил, что специалисты будут продолжать поиски пропавших. На данный момент в округе работает центр, который призван помочь людям найти пропавших родственников и друзей. По словам Фрейзера, сейчас в округе не работает одна водоочистная станция, а также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

"Произошло что-то близкое по скорости торнадо... Кто-то описал это как приливную волну", – рассказал Фрейзер о наводнении.

Наводнение в Теннесси произошли из-за сильных дождей, которые идут с пятницы, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков.

Ранее сообщалось, что ураган "Грейс" лишил электроснабжения более полумиллиона жителей восточной и центральной частей Мексики. Порядка 10% из них удалось вновь восстановить подключение к электросетям. В ремонтных работах принимают участие более 1,1 тысячи специалистов и сотни единиц техники, включая вертолет.