На Кубани ликвидировали подтопления в 35 населенных пунктах, еще 3 остаются подтопленными

Фото: ТАСС/Роман Соколов
Спасатели в Краснодарском крае заканчивают ликвидацию последствий подтоплений, вызванных дождями сообщает региональное ГУ МЧС России.
"Ликвидация последствий подтоплений в Краснодарском крае вступила в завершающую фазу. По состоянию на 22 августа полностью освобождены от воды 35 населенных пунктов, за сутки вода откачана из 125 домовладений и 257 придомовых территорий. В Краснодарском крае в двух муниципальных образованиях остаются подтопленными три населенных пункта (19 домовладений и 181 придомовая территория)", – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что в пунктах временного размещения находятся 617 человек, среди которых 229 детей. Режим ЧС действует в четырех муниципальных образованиях.
Ливни, пришедшие на Кубань в ночь на 13 августа, послужили причиной подтоплений. Наиболее пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за стихии в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.
Всего накрывший Краснодарский край циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов, в результате было подтоплено 2 219 домов, 3 906 придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, а также 14 социально значимых объектов и автомобильные дороги. В общей сложности в зону действия циклона попали более 13 тысяч человек.
Ранее синоптики прогнозировали жителям Крыма и Кубани края новую волну обильных осадков. По информации специалистов, наиболее сильные дожди пройдут возле черноморского побережья. В сообщении уточняется, что в Краснодарском крае к вечеру 21 августа уже вылилась половина месячной нормы осадков.
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