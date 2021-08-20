В Пермском крае режим ЧС ввели из-за засухи

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС из-за засухи в мае – июне этого года. О этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в этом регионе "в период всхода и активного роста сельскохозяйственных культур" была аномальная температура, которая привела к засухе.

В правительстве добавили, что сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезными проблемами из-за аномально жаркого посевного сезона. Так, многие аграрии из-за такой погоды не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции.

Ранее режим ЧС был введен в Крымске и Нижнебаканском поселении из-за угрозы подтопления. По словам главы Крымского района Кубани Сергея Леся, в остальных поселениях действует режим повышенной готовности. Везде выставлены визуальные посты, датчики мониторят круглосуточно.