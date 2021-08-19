Пострадавшим от паводков регионам выделят свыше 400 млн рублей на закупку техники

Фото: МЧС Забайкальского края
Регионам России, которые пострадали от паводков, выделят свыше 400 миллионов рублей на закупку техники. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как рассказал глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, эти деньги будут выделены Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краю.
"Вчера мы решили срочно довести до регионов, которые страдают от паводков, то есть до Забайкальского края, до Еврейской автономной области и до Хабаровского края, средств в объеме свыше 400 миллионов рублей на закупку техники, которую будут использовать для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий", – отметил Чекунков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что помощь тысячам людей, пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке, оказывается, однако нужно ускорить и упростить этот процесс.
До этого Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, на котором раскритиковал работу местных властей.
Российский лидер призвал помнить, что речь идет о людях, которые попали в беду и, возможно, потеряли все, что у них было.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: