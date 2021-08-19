Пострадавшим от паводков регионам выделят свыше 400 млн рублей на закупку техники

Фото: МЧС Забайкальского края

Регионам России, которые пострадали от паводков, выделят свыше 400 миллионов рублей на закупку техники. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказал глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, эти деньги будут выделены Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краю.

"Вчера мы решили срочно довести до регионов, которые страдают от паводков, то есть до Забайкальского края, до Еврейской автономной области и до Хабаровского края, средств в объеме свыше 400 миллионов рублей на закупку техники, которую будут использовать для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий", – отметил Чекунков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что помощь тысячам людей, пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке, оказывается, однако нужно ускорить и упростить этот процесс.

До этого Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, на котором раскритиковал работу местных властей.

Российский лидер призвал помнить, что речь идет о людях, которые попали в беду и, возможно, потеряли все, что у них было.

