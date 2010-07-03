Путин раскритиковал работу властей по ликвидации последствий паводков

фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, на котором раскритиковал работу местных властей.

Глава государства потребовал от губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить, почему пострадавшим выдали только половину свидетельств на проведение капитального ремонта, передает РИА Новости.

По словам президента, 82% пострадавших подали соответствующие заявления.

"Но выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта. Это всего 50% от общего количества", – сказал российский лидер.

Путин призвал помнить, что речь идет о людях, которые попали в беду и, возможно, потеряли все, что у них было.

По его словам, почти в 30 случаях на жалобы граждан поступил отказ. Путин призвал чиновников еще раз рассмотреть эти просьбы.

"Я вас прошу подойти к этому не формально, а отработать это так, как это положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям", – подчеркнул президент.

Также Путин запросил отчеты об освоении средств, которые были выделены на борьбу с последствиями паводка.

Он отметил, что ситуации, когда деньги не доходят до исполнителей работ или жителей, имеющих право на выплаты и пособия, не повторятся.

В Иркутской области стихия разрушила более 3,5 тысячи домов. Паводок был признан чрезвычайной ситуацией федерального масштаба – погибли 25 человек.

В начале августа вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал муниципальные власти Иркутской области за работу по решению жилищных вопросов людей, пострадавших от паводка.

Губернатор Сергей Левченко заявил, что новые дома местным жителям построят до октября 2020 года. Он отметил, что будет составлен список льготников, кому построят дома в первую очередь. Это пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи.

Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим.