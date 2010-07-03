Путин назвал некомпетентной работу мэра города Тулуна

16:37
16:37
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Фото: ТАСС/ Михаил Метцель
Владимир Путин раскритиковал работу мэра города Тулуна Иркутской области, пострадавшего от паводка, сообщает РИА Новости.
"Это как минимум некомпетентно", – заявил глава государства.
Ранее Путин встретился с жителями Тулуна. Президент заявил, что не снимет там режим ЧС, пока не будут решены все жилищные проблемы.
Отмечается, что, подъехав к городской администрации, Путин увидел толпу местных жителей и подошел к ним. По словам российского лидера, до этого он уже 40 минут общался с гражданами после посещения школы.
Путин прибыл в Иркутскую область 2 сентября, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ.
Начавшийся в регионе в конце июня паводок унес жизни 25 человек. В 107 населенных пунктах оказались подтоплены 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Также вода повредила 22 автомобильных моста.
Губернатор Сергей Левченко заявил, что новые дома построят до октября 2020 года. Вместе с тем Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим. Был установлен трехдневных срок для оформления соответствующих документов.
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