Мишустин поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Помощь тысячам людей, пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке, оказывается, однако нужно ускорить и упростить этот процесс. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он обратил внимание, что оценка материального ущерба для выплат пострадавшим компенсаций в настоящее время продолжается.
"Понимаю, что точность подсчетов важна, но все же прошу все службы, руководство регионов, постараться ускорить этот процесс, поменьше бюрократии, чтобы людям, которые потеряли немало, не пришлось тратить время в бесконечных очередях", – цитирует Мишустина ТАСС.
Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, на котором раскритиковал работу местных властей.
Путин призвал помнить, что речь идет о людях, которые попали в беду и, возможно, потеряли все, что у них было.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: