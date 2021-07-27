Мишустин поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Помощь тысячам людей, пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке, оказывается, однако нужно ускорить и упростить этот процесс. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он обратил внимание, что оценка материального ущерба для выплат пострадавшим компенсаций в настоящее время продолжается.

"Понимаю, что точность подсчетов важна, но все же прошу все службы, руководство регионов, постараться ускорить этот процесс, поменьше бюрократии, чтобы людям, которые потеряли немало, не пришлось тратить время в бесконечных очередях", – цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, на котором раскритиковал работу местных властей.

Путин призвал помнить, что речь идет о людях, которые попали в беду и, возможно, потеряли все, что у них было.

