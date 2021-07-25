Мишустин посетит Сибирь и Дальний Восток 26–29 июля

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа в период с 26 по 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Уточняется, что в рамках поездки на острове Итуруп в Сахалинской области запланировано посещение премьером поликлиники Курильской центральной районной больницы, а также цеха рыбоперерабатывающего комплекса. В Южно-Сахалинске Мишустин проведет совещание, на котором обсудит вопросы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Он также осмотрит ход строительства нового аэровокзала и новых домов по программе переселения граждан из аварийного жилья.
В Комсомольске-на-Амуре председатель правительства посетит судостроительный и авиационный заводы, а в Иркутске – медучреждения и цеха авиационного завода.
Кроме того, премьер министр проведет встречи с губернаторами Сахалинской и Иркутской областей, а также Хабаровского края.
Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя выделяются дополнительные средства в размере 307,3 миллиона рублей. Их потратят на установку оборудования и на защиту скважин питьевой воды, которые соединят с сетью водоснабжения с последующей подачей воды в город.
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