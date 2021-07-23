Путин объявил о беспрецедентных предложениях для Японии по Курилам

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Владимир Путин анонсировал уникальные и беспрецедентные предложения для Японии по Курильским островам. Об этом сообщает ТАСС.
Во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент напомнил, что Россия давно ведет с партнерами из Японии работу над созданием необходимых условий для участников экономической деятельности.
Российский лидер добавил, что обсуждал этот вопрос с главой кабмина Михаилом Мишустиным, и у него есть наработки и предложения.
"Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", – сказал Путин.
Глава государства добавил, что в ближайшее время Мишустин отправится с рабочей поездкой на Дальний Восток, а также в Иркутск.
Ранее Путин заявил, что Москва готова выстраивать добрососедские отношения с Токио, несмотря на отсутствие твердого ответа по поводу угрозы от японских ракетных систем.
Также российский лидер отметил, что принятие поправки к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не подразумевает приостановление переговоров с Японией по мирному договору.
СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
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