Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе советско-японской декларации 1956 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы", – сказал Суга.
Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, выразил готовность страны развивать экономическую деятельность с Москвой на Курилах. На данный момент по каждому из обговоренных в прошлом году проектов проводятся встречи специалистов в онлайн-формате.
Ранее в Японии заговорили о блокаде Южных Курил. Японский политолог уточнил, что речь идет о проливах между материковой Россией и Южными Курилами – Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский). По его мнению, только если заблокировать их, российские власти осознают важность решения территориальной проблемы.
В ответ на это в Госдуме отметили, что в Конституцию внесены определенные поправки, призванные гарантировать целостность российского государства, его территории.
СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.
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