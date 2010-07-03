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Политика

15:25

Путин считает, что людям должны помогать чиновники "с душой и сердцем"

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин считает, что чиновники должны помогать пострадавшим от паводков в Иркутской области "с душой и с сердцем", передает ТАСС.

По его мнению, те, кто не может работать таким образом, "не туда попали". Без такого подхода положительного результата не будет, подчеркнул президент.

"Если нет такого внутреннего настроя на индивидуальную работу с каждым человеком, значит те, кто не могут так выстроить свою работу с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой", – сказал глава государства.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что программа развития пострадавших при паводках районов предполагает привлечение порядка 16 миллиардов рублей инвестиций. Он добавил, что правительство рассматривает вопрос придания статуса территории опережающего развития городу Тулун. Он сильнее остальных других пострадал от ударов стихии.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Жертвами стали 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну было подтоплено 10,9 тысячи домов, в которых проживали 42,7 тысячи человек, во вторую – 1,9 тысячи домов с населением 5,4 тысячи человек.

Губернатор Сергей Левченко заявил, что новые дома построят до октября 2020 года. Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим.

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