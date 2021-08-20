Режим ЧС введен в Крымске и Нижнебаканском поселении из-за угрозы подтопления

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Режим ЧС ввели в Крымске и Нижнебаканском поселении из-за угрозы подтопления, включены сирены оповещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крымского района Кубани Сергея Леся.

По его словам, в остальных поселениях действует режим повышенной готовности. Везде выставлены визуальные посты, датчики мониторят круглосуточно.

"На местах все оперативные службы, спасатели, ГО и ЧС. В Крымске сейчас уровень реки в норме, без существенного подъема. Включены сирены оповещения", – сказал Лесь.

Кроме того, из-за обильных осадков ограничено движение на трассе Новороссийск – Керчь в сторону Анапы. Отмечается, что Азово-Черноморское побережье Кубани находится в зоне действия мезоциклона.

В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Кубани подтопило свыше 2 тысяч домовладений и 3,5 тысячи придомовых территорий, шесть социально значимых объектов, а также участки краевых и федеральных автодорог.

Власти региона просят водителей воздержаться от использования личного транспорта.

В Анапе в результате подтопления без света остались 1,2 тысячи человек. В настоящий момент спасатели проводят работы по восстановлению электроснабжения. За сутки на Кубани спасателями обследовано более тысячи объектов с подтоплениями. Продолжают работать 23 пункта временного размещения. В них находятся порядка 814 человек.

Ранее сообщалось о падении спроса на 20% на авиабилеты в Анапу из-за природных катаклизмов. Также сократилось количество желающий отдохнуть в Геленджике, Краснодаре и Сочи.