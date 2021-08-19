В Анапе более тысячи человек остались без света из-за подтопления

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Анапе в результате подтопления без света остались 1,2 тысячи человек. В настоящий момент спасатели проводят работы по восстановлению электроснабжения, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МЧС.

"В процессе восстановления энергоснабжения остается Анапа (без энергоснабжения 1200 человек)", – говорится в сообщении.

За сутки на Кубани спасателями обследовано более тысячи объектов с подтоплениями. Продолжают работать 23 пункта временного размещения. В них находятся порядка 814 человек.

Ранее сообщалось о падении спроса на 20% на авиабилеты в Анапу из-за природных катаклизмов. Также сократилось количество желающий отдохнуть в Геленджике, Краснодаре и Сочи.