На фоне природных катаклизмов спрос на авиабилеты в Анапу сократился на 20%

Фото: ТАСС/Юрий Озаровский
В середине августа спрос на отдых в Краснодарском крае сократился на 5-20% (в зависимости от города), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Наиболее сильно природные катаклизмы ударили по Анапе. Спрос на билеты в этот город сократился на 20%. В Геленджик за минувшую неделю оформили на 12,5% билетов меньше, чем в начале августа. Менее всего пострадали Сочи и Краснодар. Спрос на авиабилеты сократился всего на 3-5%.
Резкое снижение спроса на полеты в Анапу и Геленджик авторы исследования связывают с погодными условиями в регионе.
"Колебания спроса в пределах 3-5% – это норма. Можно сказать, что спрос на билеты в Сочи и Краснодар остался на прежнем уровне. А вот снижение спроса на билеты в Геленджик и Анапу можно связать с природными катаклизмами", – сообщила ТАСС руководитель пресс-службы сервиса Туту.ру Наталья Анисимова.
Снизились и цены на билеты в курортные города. Так, средняя стоимость билета в Анапу с вылетом с 9 по 15 августа составила 5,68 тыс. рублей. Что на 3% меньше, чем в предыдущую неделю. Сократилась и стоимость авиабилетов в Краснодар. Она также снизилась на 3%, составив 6,26 тыс. рублей.
Перелет в Геленджик стал дешевле сразу на 14%. На прошлой неделе стоимость авиабилетов в данный город снизилась до 5,7 тыс. рублей. Подешевели и билеты в Сочи. Стоимость перелета в одну сторону снизилась на 5% до 5,6 тыс. рублей.
В конце прошлой недели территорию Краснодарского края накрыл мощный мезоциклон. Из-за сильных ливней в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Порядка 108 тысяч человек остались без электричества. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что текущий август стал самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений в Анапе. В курортном городе выпала годовая норма осадков.
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