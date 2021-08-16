Август в Анапе и Темрюке стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Фото: ТАСС/Зоя Балашова
Текущий август в Анапе и Темрюке досрочно и с огромным отрывом стал самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает ТАСС.
"Август в этих районах стал уже самым дождливым за всю историю наблюдений. По Темрюку на вчерашний вечер выпало 530 миллиметров осадков, за прошедшую ночь природа еще добавила 26 миллиметров – получается 556 миллиметров. Это больше, чем 11,5 месячных норм", – заявил он.
Прежний августовский рекорд осадков для Темрюка был установлен в 1977 году, когда выпало 184 миллиметров осадков. В Анапе же, по денным Леуса, выпало 271 миллиметр осадков.
"Это больше, чем 5,5 месячных норм. До этого там самый "мокрый" август был в 2002 году, когда выпало 245 миллиметров осадков", – пояснил Леус.
Циклон, который в пятницу на территорию Кубани, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что в зоне подтоплений остаются более 500 домов. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за стихии в 14 муниципалитетах края был введен режим ЧС.
По данным МЧС, в Краснодарском крае из-за сильных ливней подтоплено более 2 тысяч домов и около 3,5 тысячи дворов. Без электроснабжения остаются более 7 тысяч человек в пяти населенных пунктах. Отмечается, что пункты временного размещения пострадавших от стихии в зону отключения не попали, в них находятся 1 204 человека, в том числе 619 детей.
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