На Кубани более 2 тыс домов подтоплено из-за сильных ливней

09:48
Фото: ТАСС/Андрей Маковозов
Более 2 тысяч домов и около 3,5 тысячи дворов было подтоплено в Краснодарском крае из-за сильных ливней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк МЧС.
"В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах было подтоплено 2 018 домовладений, 3 467 придомовых территорий, 6 социально значимых объектов и 1 участок краевой автомобильной дороги Новороссийск – Керчь. Движение по автодороге Новороссийск – Керчь восстановлено", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, подтопленными в настоящее время остаются 818 частных домов и 2 058 придомовых территорий, без электроснабжения – более 7 тысяч человек в пяти населенных пунктах. Отмечается, что пункты временного размещения пострадавших от стихии в зону отключения не попали, в них находятся 1 204 человека, в том числе 619 детей.
"Всего из зоны подтопления эвакуирован 1 531 человек, из них 991 ребенок", – рассказали в МЧС.
По данным оперштаба Краснодарского края, минувшей ночью сильный дождь прошел в Новороссийске. Улицы города и близлежащих поселков затоплены, но в настоящее время вода уходит. Подтоплено около 80 домов.
Циклон, который в пятницу на территорию Кубани, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что в зоне подтоплений остаются более 500 домов. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за стихии в 14 муниципалитетах края был введен режим ЧС.
В Анапе туристов эвакуируют из зоны подтопления на надувных драконах
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