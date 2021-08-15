В Геленджике из-за возможных подтоплений включили сирены

20:47
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сирены, оповещающие о возможном подтоплении в городе, включили в Геленджике из-за сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации города.
"В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность", – сказано в сообщении в пресс-службе.
Циклон, который в пятницу на территорию Кубани, стал причиной подтоплений. Сообщалось, что в зоне подтоплений остаются более 500 домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за стихии в 14 муниципалитетах края был введен режим ЧС.
Ранее дети из четырех лагерей в Краснодарском крае были эвакуированы из-за подтоплений. В безопасное место было перемещено 932 ребенка. Во всех местах временного размещения для детей организовано питание.
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