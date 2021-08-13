Движение на трассе Новороссийск – Керчь ограничено на трех участках из-за дождей

20:46
Фото: Фото: 23.mchs.gov.ru
Движение по федеральной автодороге Новороссийск – Керчь ограничено на трех участках из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.
Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от поездок по этой трассе в ближайшее время.
"На Кубани ввели еще одно ограничение движения на участке федеральной автодороги Новороссийск – Керчь в районе 53-го – 56-го километров от поселка Цыбанобалка до хутора Воскресенского (Анапа). В результате выпадения обильных осадков произошел размыв проезжей части", – уточнили там.
На данный момент ситуация с погодой в регионе остается сложной, осадки не прекращаются. Над Черным морем образуется циклон, который в ближайшие несколько дней сместится в сторону побережья. Он также может стать причиной ливневых дождей и смерчей в акватории моря.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о компактном циклоне на юге России, который будет определять опасную погоду. Он отметил, что погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.
При этом старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский предупредил о ненастной погоде на Черном море.
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