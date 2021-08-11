Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о компактном циклоне на юге России, который будет определять опасную погоду. Об этом сообщает РИА Новости.
"Циклоническая деятельность очень развита южнее... На юге действительно формируется глубокий мезоциклон... Мезоциклон – это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией. Это не обычный циклон, который распространяет свое влияние на тысячи километров, а меньший – на сотни километров. Очень сжатый и концентрированный", – объяснил Вильфанд.
Он отметил, что погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.
Жителей крымского полуострова ожидает сильный дождь, превышающий пороговое значение. Кроме того, в регионе ожидаются град, гроза и ветер до 25 метров в секунду. Предупреждение об опасности уже продлено на 12 августа.
В свою очередь старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский предупредил о ненастной погоде на Черном море.
"Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма: в отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные", – пояснил он.
Ранее стало известно, что 12 августа в Москве может стать самым дождливым днем в этом столетии. В ночь со среды на четверг в столице может выпасть 10–15 миллиметров осадков, а в некоторых регионах выпадет свыше трети месячной нормы. Вероятность такого погодного сценария составляет 89%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: