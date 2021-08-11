Вильфанд рассказал об опасном мезоциклоне на юге России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о компактном циклоне на юге России, который будет определять опасную погоду. Об этом сообщает РИА Новости.

"Циклоническая деятельность очень развита южнее... На юге действительно формируется глубокий мезоциклон... Мезоциклон – это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией. Это не обычный циклон, который распространяет свое влияние на тысячи километров, а меньший – на сотни километров. Очень сжатый и концентрированный", – объяснил Вильфанд.

Он отметил, что погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.

Жителей крымского полуострова ожидает сильный дождь, превышающий пороговое значение. Кроме того, в регионе ожидаются град, гроза и ветер до 25 метров в секунду. Предупреждение об опасности уже продлено на 12 августа.

В свою очередь старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский предупредил о ненастной погоде на Черном море.

"Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма: в отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные", – пояснил он.

Ранее стало известно, что 12 августа в Москве может стать самым дождливым днем в этом столетии. В ночь со среды на четверг в столице может выпасть 10–15 миллиметров осадков, а в некоторых регионах выпадет свыше трети месячной нормы. Вероятность такого погодного сценария составляет 89%.