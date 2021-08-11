Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидающимися в ночь на четверг, 12 августа, сильными ливнями, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"По данным синоптиков, в ночь на 12 августа в столице ожидается продолжительный интенсивный дождь. В отдельных районах может выпасть до 30 миллиметров осадков – почти 40% от месячной нормы августа. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности", – заявил он.
По словам Бирюкова, в Москве на круглосуточное дежурство поставлены 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Электросетевые организации получили предписание подготовить источники аварийного питания на случай удара стихии. Также спецтехнику разместили в местах вероятного скопления воды, в городе дежурят бригады Мосводостока.
Столичный главк МЧС также обратился к москвичам с экстренным предупреждением в связи с прогнозируемыми ливнями, грозами и сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду с сохранением до 11:00 12 августа.
"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, <...> находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", – говорится в сообщении.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что в среду, 11 августа, жителей Москвы ожидают кратковременные дожди и грозы. Она отметила, что количество осадков в городе будет неравномерно распределено по разным районам: в некоторых выпадет до 5 миллиметров, а где-то – до 20.
По оценке синоптиков, предстоящий четверг может стать самым дождливым днем в этом столетии. В ночь со среды на четверг в столице может выпасть 10–15 миллиметров осадков, а в некоторых регионах выпадет свыше трети месячной нормы. Вероятность такого погодного сценария составляет 89%.
Жителям столицы рассказали об осадках
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