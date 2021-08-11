Москвичей предупредили о дожде с грозой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среду, 11 августа, жителей Москвы ожидают кратковременные дожди и грозы, температура воздуха в городе составит 21–23 градуса тепла, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня в столице будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, местами грозами. Максимальная температура воздуха – около +21...+23 градусов, в Подмосковье – около +19...+24", – заявила синоптик.
Волосюк отметила, что количество осадков в городе будет неравномерно распределено по разным районам: в некоторых выпадет до 5 миллиметров, а где-то до 20.
"Но в среднем, если говорить, опираясь на реперную московскую метеостанцию на ВДНХ, то надо рассчитывать примерно на 7–10 миллиметров при норме для августа 82 миллиметра", – пояснила Волосюк.
По ее словам, в Москве будет дуть восточный ветер, его скорость составит 3–8 метров в секунду, но при грозе его порывы значительно усилятся. Атмосферное давление близкое к норме, 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности. Кратковременные осадки, местами ливни и грозы продлятся в столице до 09:00 среды.
Москвичам рекомендовали не ходить вблизи линий электропередачи, шатких конструкций и деревьев, а также отключить электроприборы, в том числе смартфоны. Автомобилистам, попавшим в сильный дождь, необходимо остановиться, включить аварийные огни и закрыть все окна и двери.
По оценке главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, среда, 11 августа, станет самым неблагоприятным днем недели с точки зрения осадков: кратковременные дожди ожидают жителей столицы в течение всех суток.
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