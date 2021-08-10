Синоптик пообещал "атмосферный фейерверк" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в ночь с 10 на 11 августа ожидается "атмосферный фейерверк" из гроз и зарниц, который лучше всего будет видно к западу от города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"В Москве в темное время суток <...> ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков", – объяснил метеоролог.

По его словам, примерно в девять часов вечера в столице снова начнется дождь, в результате чего за три часа в Москве выпадет 8 миллиметров осадков, а к середине ночи – 13 миллиметров, что составляет 17% месячной нормы.

Больше всего осадков выпадет на западе, северо-западе и юго-западе Подмосковья. Там же высока вероятность града с ледяными частицами размером от 2 до 4 сантиметров. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности. Кратковременные осадки, местами ливни и грозы продлятся в столице до 09:00 среды.

Москвичам рекомендовали не ходить вблизи линий электропередачи, шатких конструкций и деревьев, а также отключить электроприборы, в том числе смартфоны. Автомобилистам, попавшим в сильный дождь, необходимо остановиться, включить аварийные огни и закрыть все окна и двери.

