"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в среду

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 11 августа, в столичном регионе ожидается облачная погода и до 23 градусов тепла.