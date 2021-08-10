Собянин утвердил порядок реализации проекта по увеличению доходов малоимущих семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта "Социальный контракт", увеличивающего доходы малоимущих семей.

"Правительство Москвы утвердило порядок реализации проекта "Социальный контракт", целью которого является помощь трудоспособным членам малоимущих семей с детьми улучшить свои перспективы на рынке труда и найти достойную работу", – рассказали в пресс-службе столичного правительства.

Стать участниками проекта могут трудоспособные члены семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает установленную в городе величину прожиточного минимума. Для этого нужно подать заявление в центре занятости "Моя карьера".

Меры поддержки, которые будут оказываться таким семьям, включат в себя предоставление детям старше 1,5 года мест в группах кратковременного пребывания детских садов; возможность пройти ряд необходимых для трудоустройства тренингов; психологическую помощь и участие детей от 14 до 18 лет в городском проекте "Стажировки для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет".

"Со своей стороны участники проекта обязуются активно искать работу, выполнять мероприятия по индивидуальному плану и рекомендации карьерного консультанта, посещать обучение и тренинги, выполнять другие условия контракта", – уточнили в пресс-службе.

Ранее член Общественной палаты Светлана Разворотнева предложила разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. Правозащитница отметила, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставляют иначе взглянуть на меры соцподдержки, поскольку коронавирус нанес огромный ущерб как глобальной экономике, так и каждому гражданину РФ.

Наиболее уязвимыми в данной ситуации оказались семьи с детьми. В связи с этим Разворотнева считает, что государство должно обеспечить меры поддержки, благодаря которым дети смогут получить новые возможности вне зависимости от материального положения родителей.