Путин поручил дополнительно поддержать россиян с низкими доходами

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Владимир Путин поручил правительству организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных категорий граждан и при необходимости обеспечить их дополнительную поддержку. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации <...> организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", – говорится в тексте.
Доклад по исполнению данного поручения должен быть представлен 1 ноября, далее – каждые полгода.
Ранее Путин назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.
Также в феврале президент признал целесообразность введения в России продовольственных сертификатов для малоимущих. По его мнению, данная инициатива имеет плюсы, но нуждается в тщательной проработке.
В России могут ввести дополнительные льготы на электроэнергию для малоимущих
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