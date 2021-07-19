Путин назвал четыре нерешенные проблемы России

Фото: kremlin.ru
В России, помимо очевидных достижений, имеются и нерешенные проблемы: бедность, невысокое качество медицинских услуг, износ инфраструктуры и недостаточные темпы позитивных изменений в стране, заявил Владимир Путин.
"Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий", – сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам, которое транслировал канал "Россия 24".
Он подчеркнул, что россияне указывали на эти проблемы во время прямой линии, а также отметил необходимость увеличения темпа позитивных изменений в экономике, социальной сфере, цифровизации, развитии инфраструктуры и экологии.
"И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи. И не искать оправданий для того, чтобы перенести данные людям обещания на потом, на когда-нибудь", – отметил Путин.
Также в качестве примера затягивания работ по стратегическим направлениям Путин указал региональные пилотные проекты с инфраструктурными кредитами. Он уточнил, что их реализация должна была начаться уже этим летом, однако они не были утверждены до сих пор.
"Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем", – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжала последовательно реализовывать национальные цели развития, несмотря на сложности пандемии. В качестве примера Путин назвал развитие регионов и городов, создание рабочих мест и повышение уровня благополучия российских семей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: