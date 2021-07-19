Путин назвал четыре нерешенные проблемы России

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В России, помимо очевидных достижений, имеются и нерешенные проблемы: бедность, невысокое качество медицинских услуг, износ инфраструктуры и недостаточные темпы позитивных изменений в стране, заявил Владимир Путин.

"Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий", – сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам, которое транслировал канал "Россия 24".

Он подчеркнул, что россияне указывали на эти проблемы во время прямой линии, а также отметил необходимость увеличения темпа позитивных изменений в экономике, социальной сфере, цифровизации, развитии инфраструктуры и экологии.

"И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи. И не искать оправданий для того, чтобы перенести данные людям обещания на потом, на когда-нибудь", – отметил Путин.

Также в качестве примера затягивания работ по стратегическим направлениям Путин указал региональные пилотные проекты с инфраструктурными кредитами. Он уточнил, что их реализация должна была начаться уже этим летом, однако они не были утверждены до сих пор.

"Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем", – заявил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжала последовательно реализовывать национальные цели развития, несмотря на сложности пандемии. В качестве примера Путин назвал развитие регионов и городов, создание рабочих мест и повышение уровня благополучия российских семей.