Путин заявил об опережающих темпах жилищного строительства в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России жилищное строительство идет опережающими темпами. Об этом на совете по стратегическому развитию и проектам заявил Владимир Путин. По его словам, к концу года планируется сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья.

Глава государства также добавил, что Россия подошла вплотную к достижению лучшего показателя за всю современную историю страны. Он отметил, что во всех сферах жизни должна быть такая динамика.

"Прошу правительство последовательно увеличивать набранные темпы в стройке, резервы здесь тоже имеются", – сказал он.

Президент также сообщил, что в 2020 году улучшить жилищные условия смогли более 3,5 миллиона российских семей. Это произошло в том числе благодаря снижению ипотечных ставок.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7%. Максимальный размер кредита при этом не должен быть выше трех миллионов рублей.