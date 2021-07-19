Путин заявил, что РФ последовательно выполняла цели развития, несмотря на пандемию

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Россия продолжала последовательно реализовывать национальные цели развития, несмотря на сложности пандемии, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Несмотря на сложные испытания и необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, мы последовательно двигались вперед, потому что всегда, даже в самое трудное время, держали в фокусе наши общие национальные цели, которые близки и понятны каждому гражданину страны", – заявил президент России.

В качестве примера Путин назвал развитие регионов и городов, создание рабочих мест и повышение уровня благополучия российских семей.

Ранее Путин заявил, что ситуация с безработицей в России показывает постепенное улучшение. По словам президента, ее уровень практически вернулся к показателям 2019 года и на текущий момент составляет 4,9%. Также Путин пояснил, что эти цифры отражают лишь средние показатели, поэтому их не стоит воспринимать как безусловный показатель отсутствия проблем в данной сфере.