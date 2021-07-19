В Кремле прокомментировали закрепление за вице-премьерами кураторства над территориями РФ

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Институт полномочных представителей президента в федеральных округах и закрепление за вице-премьерами кураторства над территориями никоим образом не подменяют друг друга. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в данном случае речь идет о разделении функций. Ответственность кураторов – экономическое развитие территорий, в то время как полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов.

Представитель Кремля также добавил, что премьер-министр России Михаил Мишустин заранее оповестил Владимира Путина о планах закрепить за вице-премьерами кураторство над федеральными округами.

"Безусловно, об этих планах председатель правительства информировал главу государства заблаговременно", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство за федеральными округами. Известно, что за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский федеральный округ – Виктория Абрамченко, за Северо-Западный – Татьяна Голикова.

