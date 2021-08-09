Синоптик назвал самый жаркий день недели в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Понедельник, 9 августа, станет самым жарким днем наступившей недели в столичном регионе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает "Российская газета".
По словам синоптика, воздух прогреется до 30 градусов. В нескольких регионах ЦФО, отметил Вильфанд, в том числе в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях, ожидается до 37 градусов жары.
"Во вторник начнется противостояние гребня высокого давления и ложбины низкого. Поэтому температура в центре немного понизится, но все равно останется выше нормы на 4 градуса – будет 26–28 тепла", – сказал Вильфанд.
После, добавил метеоролог, температура начнет постепенно снижаться до 23–25 градусов, но до конца недели сохранится выше нормы "на пару градусов".
Опасная жара в понедельник, 9 августа, ожидается еще в ряде регионов Центральной России. Об этом ранее предупредило МЧС. До 35–37 градусов тепла прогнозируется в Тамбовской области. До 30–33 градусов воздух прогреется в Белгородской, Костромской, Брянской и Ивановской областях.
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